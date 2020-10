La Fiorentina subisce il doppio: la difesa (con un’arma in più) deve tornare a convincere

Nelle partite post lockdown la difesa della Fiorentina è stata la migliore di tutta la Serie A, con dodici reti subite in dodici partite giocate. In queste prime partite invece, in tre gare giocate la squadra viola ha già incassato sei gol. Il conto è presto fatto: la difesa subisce il doppio dei gol. Come scrive il Corriere Fiorentino la mancanza di Pezzella là dietro si è fatta sentire e Ceccherini non ha brillato prima di dire addio ai viola per approdare all’Hellas Verona. Mentre il rientro del capitano della Fiorentina si avvicina, Martinez Quarta è la nuova carta in mano a Iachini, che potrebbe presto giocarsi un posto da titolare. Dopo il rientro con la propria nazionale, l’approdo a Firenze per la prima volta. Ora là dietro è il momento di tornare a convincere!

