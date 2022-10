La Fiorentina tira un sospiro di sollievo e stacca lo Spezia, recuperando un paio di posizioni. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una vittoria fuori casa finalmente, l’ultima risaliva addirittura al 10 aprile (2-3 a Napoli) e come l’anno scorso a La Spezia si decide tutto al 90′, stavolta con la stoccata di Cabral. Il successo vale tre punti e un paio di posizioni in classifica per la Fiorentina. Sull’altro campo invece 0-0 tra Cremonese e Udinese.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 32, Atalanta 27, Milan 26, Lazio 24, Inter 24, Roma, Juventus 22, Udinese 22, Sassuolo 15, Torino 14, Salernitana 13, Fiorentina 13, Empoli 11, Bologna 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Sampdoria 6, Verona 5, Cremonese 5.