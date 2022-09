La Fiorentina troverà un clima caldissimo a Bergamo: Gewiss Stadium verso il tutto esaurito

La Fiorentina troverà un ambiente decisamente caldo al Gewiss Stadium. Lo stadio dell’Atalanta va infatti a vele spiegate verso il tutto esaurito per la sfida di domenica, come riportato dal club nerazzurro sui propri canali ufficiali. Già sold out quattro settori, mentre gli altri hanno solo pochissimi biglietti disponibili. Alla Fiorentina servirà una prestazione ancora più importante per battere l’Atalanta, che avrà dalla sua anche un pubblico deciso a spingere tantissimo.