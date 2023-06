La Fiorentina Under 17 si gioca la semifinale dei Playoff Scudetto contro l’Inter. Ci sono Vannucchi e Rubino: ecco le formazioni ufficiali

La Fiorentina Under 17 si prepara per un impegno importantissimo: alle ore 20:30, ad Ancona, la Viola sfida l’Inter nella semifinale dei Playoff Scudetto. Mister Daniele Galloppa, candidato alla panchina della Primavera gigliata, si affida ai suoi fedelissimi, come il classe 2007 Vannucchi e la stella della squadra Rubino. Chi vince conquista la finale, che si giocherà domenica al ‘Riviera delle Palme’ di San Benedetto del Tronto.

FIORENTINA: Vannucchi, Cuomo, Trapani, Conti, Sadotti, Kuadio, Fortini, Deli, Caprini, Puzzoli, Rubino.

Inter: Tommasi, Re Cecconi, Cocchi, Zanchetta, Garonetti, Chiesa, Venturini, Tigani, Mosconi, De Pieri, Spinaccè.