La Fiorentina va avanti con Sene ma il Sassuolo la riprende in extremis: è parità all’intervallo dei quarti di Viareggio Cup

E’ la giornata degli Under 18 di mister Papalato che si giocano i quarti di finale del Torneo di Viareggio, un classico tornato dopo due anni di sospensione per la pandemia e riservato ora alla categoria sotto la Primavera. Per la Fiorentina impegno a Porcari contro il Sassuolo e risultato fermo sull’1-1 all’intervallo: vantaggio viola al 16′ grazie al solito Sene, bravo a difendere il pallone con il fisico e a scaraventarlo alle spalle del portiere. Pareggio proprio al 45′ per i neroverdi grazie a un tiro deviato di Ferrara. Nella ripresa le due squadre si giocano la qualificazione per la semifinale.