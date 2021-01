La Fiorentina vola sul podio delle squadre con più rigori a favore negli ultimi dieci anni

Si è chiusa appena due giorni fa la decade 2010-2020. In dieci anni la Fiorentina ha collezionato ben 87 calci di rigore. Un dato emblematico che lancia la società gigliata nella Top 3 dei rigori assegnati.

Infatti, se le prime due sono Lazio (91) e Milan (90), al terzo posto c’è proprio la squadra viola ben distante dalla Roma con 83 Penalty, Napoli e Juventus 78 e Inter 67.

No team had been awarded more penalty kicks than Lazio this past decade 🎯 pic.twitter.com/PSG3I3lmWh

— Italian Football TV 🔟💙 (@IFTVofficial) January 1, 2021