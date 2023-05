La formazione ufficiale della Fiorentina: Torna Cerofolini tra i pali. Tanto turnover anche in avanti

Da pochi minuti, è stata diramata la formazione ufficiale della Fiorentina di Vincenzo Italiano che scenderà in campo contro la Roma. Dal primo minuto, tra i pali, torna Cerofolini. In mediana il tecnico gigliato sceglie Duncan a fianco di Mandragora, mentre in aventi a supportare Luka Jovic, ci saranno Barak, Ikonè e Saponara. Di seguito, le formazioni delle due squadre:

FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Barak, Duncan, Mandragora; Ikoné, Jovic, Saponara. All. Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Bove, Smalling, Llorente; Missori, Tahirovic, Wijnaldum, Zalewski; El Shaarawy, Solbakken; Belotti. All. Mourinho