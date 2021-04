La formazione ufficiale della Fiorentina: Un’esclusione eccellente in mezzo al campo

Da pochi minuti la Fiorentina e il Verona hanno comunicato le formazioni ufficiali del match del Bentegodi in programma alle 20:45. Esclusione eccellente per Gaetano Castrovilli che non partirà dal primo minuto ai danni di Amrabat. Il marocchino sarà affiancato da Pulgar e Bonavantura. Per il resto, tutto confermato.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Dawidowicz, Gunter, Dimarco, Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic, Barak, Bessa, Lasagna

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Caceres, Pezzella, Quarta, Venuti, Bonaventura, Amrabat, Pulgar, Biraghi, Ribery, Vlahovic