Sulla Gazzetta dello Sport di oggi troviamo la Fiorentina a pagina 18 con un l’inesorabile commento alla partita di ieri “Fiorentina nessuna svolta. Muro Parma e ancora pari”. In taglio basso invece il focus sul tecnico viola “La squadra lotta per lui, ma Iachini è in bilico”.

