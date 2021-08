La Gazzetta dello Sport: Gonzalez fa già impressione

Su La Gazzetta dello Sport di oggi è presente un articolo sui viola, intitolato: “La Fiorentina rimane a secco, ma Gonzalez fa già impressione”. Sottotitolo: “Solo 0-0 contro il Montevarchi però l’argentino colpisce un palo e incanta tutti con i suoi dribbling”. Articolo che inizia così: “Tanti dribbling, tanta qualità, un palo con un colpo di testa. Buona per la prima per Nico Gonzalez, il calciatore più pagato della storia della Fiorentina. L’argentino ha fatto il suo debutto in maglia viola nell’amichevole che la squadra di Italiano ha disputato ieri al Franchi a porte chiuse contro il Montevarchi“.