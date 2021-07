La Gazzetta dello Sport: Il mercoledì a due facce di Italiano

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, presente un articolo sui viola, intitolato: “Ufficiale: Italiano è della Fiorentina E Platek attacca “Dura accettare”. Sottotitolo: “Il presidente dello Spezia usa frasi pesanti contro il suo ormai ex tecnico: “Noi crediamo nella lealtà e nei contratti firmati”. Articolo che inizia così: “Sorrisi e polemiche. È stato un mercoledì a due facce per Vincenzo Italiano. Da una parte è arrivato l’annuncio ufficiale del suo approdo alla Fiorentina. Due anni di contratto a poco più di un milione netto a stagione più un’opzione per il terzo”.