La Gazzetta dello Sport: Il pareggio su cui ci si poteva scommettere

A pagina 20 de La Gazzetta dello Sport, troviamo questo titolo sulla Fiorentina e sul match di Lecce: “La Viola non vola”. Sottotitolo: “Un altro pari per Italiano Il Lecce combatte e punge”. E nel sommario: “La Fiorentina non riesce a ingranare: 10 punti in 10 gare, senza vittorie esterne da 6 mesi. I salentini soffrono ma controllano”.

Articolo che inizia così: “Se una squadra che non riesce a vincere in casa incontra una squadra che non raccoglie tre punti in trasferta da sei mesi, come può finire il duello? Né Lecce, né Fiorentina sfatano il rispettivo tabù. Il Lecce scatta nel primo round, la Fiorentina lo raggiunge nel secondo ed eccolo qui il pareggio su cui ci si poteva scommettere”.

In taglio basso le pagelle dove c’è: “Cabral è un lottatore”.