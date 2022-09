La Gazzetta dello Sport: La candidatura di Batistuta

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, per quanto riguarda la Fiorentina, troviamo un’intervista fatta all’ex bomber viola, Gabriel Omar Batistuta, intitolata: “Il nuovo Batigol”. Le parole dell’ex giocatore: “Adesso sto bene gioco pure a golf e sono pronto per la Fiorentina“. E ancora: “L’ex attaccante viola: “Italiano ok, ma Jovic non è un centravanti Gonzalez è la vera stella”.

Articolo che inizia così: “Il Re Leone ha ritrovato il sorriso, i problemi alle gambe che hanno reso difficile la sua vita dopo l’addio al calcio sono ormai solo un brutto ricordo. “Gioco pure a golf”. Gabriel Batistuta adesso vuole lanciarsi verso nuove avventure, manca da troppo tempo nel mondo del calcio e quello è sempre stato il suo mondo”.