La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina sfratta gli azzurri, poi ci ripensa

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, la pagina 33 è interamente dedicata ai viola. L’apertura è per: “Clamoroso alla Fiorentina Rino rompe su Mendes“. Sottotitolo: “Commisso non vuole legarsi all’agente dell’allenatore Ipotesi Garcia, Ranieri o Mazzarri. Antognoni è in bilico”. In taglio basso leggiamo: “Nuovo Franchi: ecco il bando Uno stadio coperto per 40 mila”. Di spalla invece c’è: “Piscina contesa Il club sfratta gli azzurri Poi ci ripensa”. Articolo che inizia così: “Lo scorso weekend i rapporti fra Fiorentina e Nazionale hanno vissuto momenti molto tesi, ma

poi la situazione è stata ricomposta”.