La Gazzetta dello Sport: La formula di Prandelli per curare il “malato grave”

A pagina 27 de La Gazzetta dello Sport troviamo un articolo dedicato ai viola e intitolato: “Fiorentina a Udine per il riscatto Prandelli: “Voglio uomini veri”. Sottotitolo: “Indisponibili Ribery, Bonaventura, Callejon e Venuti. Il tecnico: “Tocca a me tirare fuori dai giocatori la grinta”. Articolo che inizia così: “Sperava di avere tempo per costruire la sua Fiorentina. Sbagliava. Il “malato” è grave e Cesare Prandelli deve subito intervenire. «Devo scegliere i giocatori che non hanno paura e hanno una condizione fisica intensa. Se non lotti, non vinci”.

