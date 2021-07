La Gazzetta dello Sport: Nun te reggae più

Su La Gazzetta dello Sport si parla dell’addio di Antognoni, a pagina 15 in taglio alto: “Antognoni amaro: “Addio Fiorentina. Non mi vogliono più” e in sommario: “Il club: ‘Rifiutato il ruolo di direttore del settore giovanile’. L’ex capitano: ‘Già prima di incontrarci era stato invitato a lasciare il mio ufficio'”. In taglio basso il commento di De Magistris: “Tutto assurdo e ora Giancarlo avrebbe aiutato pure Italiano…”.