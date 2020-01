La Gazzetta dello Sport: Per Juan Jesus serve pazienza

Su La Gazzetta dello Sport di oggi leggiamo a pagina 14: “Che numeri Boga e Castrovilli: la A riscopre l’uno contro uno“. In fatto di dribbling il centrocampista della Fiorentina è in vetta. A pagina 16 sul mercato viola: “Per Juan Jesus serve pazienza”. Sottotitolo: “Piace sempre Duncan, ma sarà un’operazione da ultimi giorni Sottil ha rinnovato fino al 2024″. Infine a pagina 22: “Barone jr dai Cosmos alla corte di Cosmi E tra Perugia e Fiorentina ritorna la pace”. Ovvero: “Il padre è Joe, dirigente viola. Le società litigarono per la cessione di Mancini“.