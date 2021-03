La Gazzetta dello Sport: Prandelli shock

Nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina e delle dimissioni di Prandelli: “L’ombra di Cesare”. Sottotitolo: “Prandelli, lo stress e l’addio a Firenze: ‘Potrei finire qui”. A pagina 7 si legge: “Prandelli shock. Stress e dimissioni: ‘Non mi ritrovo più in questo calcio. Potrei finire qui”. Sottotitolo: “Ammette di non reggere più l’ansia, dà l’addio alla Fiorentina e forse si ritira: ‘Mi sento stanco’”. In taglio basso: “Iachini ritrova un gran Vlahovic e qualche ‘fedelissimo’ in crisi”.