La Gazzetta dello Sport: Ribery lascerà Firenze? Commisso prova a mediare

In prima pagina, su La Gazzetta dello Sport, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Irruzione dei ladri in casa, Ribery lascerà Firenze?”. A pagina 14 viene ripreso il tema della prima: “Ladri nella sua casa e ora futuro in bilico: Prima la famiglia”. Sottotitolo: “Il francese sotto choc: Anzitutto devo tutelare i miei cari. La moglie più morbida, Commisso prova a mediare”. Presente anche un trafiletto: “I giocatori sono sempre più nel mirino”.

