La genesi del decalogo di Commisso

Regole chiare contro il “Far West” delle trattative. La Fiorentina scrive un decalogo con dieci proposte rivolte all’attenzione di FIFA, UEFA E FIGC per avere un calcio sostenibile, per stabilire al più presto, comunque entro maggio 2022, uno scenario maggiormente equilibrato anche attraverso modifiche e integrazioni delle norme nazionali e internazionali. Ma da dove nasce il decalogo di Rocco Commisso? Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, il proprietario della Fiorentina sta combattendo una battaglia su più fronti e uno di questi è contro il sistema dei trasferimenti dei calciatori e commissioni ai procuratori che Commisso qualche settimana fa aveva definito un Far West. È rimasto scottato da più episodi che lui stesso nel tempo, non ha certo mancato di sottolineare.

Impossibile dimenticare la scorsa estate quando ad esempio aveva puntato il dito contro le commissioni troppo alte, secondo la Fiorentina, chieste da Jorge Mendes per l’eventuale trasferimento di Sergio Oliveira dal Porto, ma anche perché lo stesso agente rappresentava pure la società venditrice ed era legato a Gattuso, tecnico viola solo per ventitré giorni.