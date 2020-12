La grande fuga: Il rischio che corre la Fiorentina. Una squadra delusa per il mancato rilancio delle ambizioni

Sul Corriere Fiorentino di stamani, si legge della concreta possibilità che in molti tra i nomi più importanti presenti all’interno della Fiorentina possano lasciare il club. Al momento del suo arrivo in panchina, Cesare Prandelli si è ritrovato ad avere in mano una squadra delusa per il mancato rilancio delle ambizioni da parte della società.

Ed è così che il primo che potrebbe non esserci più l’anno prossimo è Franck Ribery, si legge sulla fonte citata. Il francese è in scadenza di contratto. L’impressione che un po’ tutti hanno avuto è che da quando ha subito il furto nella sua villa a Bagno a Ripoli, l’ex Bayern non sia stato più lo stesso e abbia perso entusiasmo.

Ma ci sono anche alcuni giocatori che hanno il contratto in bilico, da rinnovare. Chi sembra intenzionato a non accettare la proposta del club gigliato è Nikola Milenkovic. Il giovane difensore serbo ha molto mercato e ha già ricevuto proposte allettanti sia in Italia che in Europa.