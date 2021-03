La grande occasione di Vlahovic al cospetto del suo idolo Ibrahimovic

Il Corriere dello Sport – Stadio in edicola oggi specifica come quella di stasera può essere per l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic l’occasione buona per aggiungere un nome importante alla collezione dei gol realizzati contro le big. Nella scorsa stagione ha segnato a Inter e Napoli, quest’anno invece a Juventus e Lazio. Manca il Milan tra le sue vittime, e potrebbe farlo contro la sua fonte di ispirazione Zlatan Ibrahimovic, ma anche di fronte a colui che è stato un punto fermo nella sua crescita, ovvero il tecnico dei rossoneri ed ex viola Stefano Pioli. In ogni caso aggiornare il conto dei gol e delle vittime eccellenti però non basta. Il giovane centravanti vuole trascinare la Fiorentina alla vittoria e prendersi quell’appellativo di uomo squadra che piano piano sta cercando di diventare grazie ai suoi gol.