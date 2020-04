La grossa risata di Commisso per Mister Li: Non ho mai avuto il ‘piacere’ di poterlo incontrare. Gravi insulti ai collaboratori del presidente della Fiorentina

L’attacco ricevuto da parte dell’ex proprietario del Milan, Yonghong Li, non ha di certo lasciato indifferente l’attuale numero uno della Fiorentina, Rocco Commisso. Nello specifico, l’imprenditore cinese ha detto: “Ciò che Commisso ha offerto per acquistare il Milan è stato un insulto e uno scherzo per noi“. E ancora: “Non volevamo perdere tempo con lui perché avevamo offerte più importanti”.

Quando gli è stata raccontata la dichiarazione di Mister Li, Commisso ha sorriso, ricordando che non ha mai avuto il piacere di parlare con lui o di poterlo incontrare. Quel che è certo e curioso da ricordare è che questo fantomatico, grande imprenditore, in un anno e mezzo è riuscito a perdere oltre 500 milioni di euro. Aveva offerte così importanti in mano che dopo aver rifiutato quella di Rocco, ha perso in un colpo solo tutto il Milan.

Chiamare i consulenti dell’imprenditore italoamericano “arroganti e ignoranti”, altra parte delle sue dichiarazioni di ieri, è stato ritenuto un grave insulto nei confronti di chi lavora con il proprietario di Mediacom. Anche perché parliamo di una delle principali banche d’affari mondiali (Goldman Sachs) e uno studio legale tra i più eccellenti e riconosciuti a livello nazionale e internazionale (Studio Chiomenti).