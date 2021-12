La Juve non sbaglia e sorpassa la Fiorentina: terza sconfitta consecutiva per il BolognaGuarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso la quarta partita della diciottesima giornata di Serie A: al Dall’Ara il Bologna di Mihajlovic ospitava la Juventus di Allegri. Nonostante il brutto periodo i bianconeri vincono la partita: al novantesimo il risultato finale è 0-2 per gli ospiti.

Alla Juve basta un gol per tempo. Nella prima frazione di gara è Morata a portare in a vantaggio la gli uomini di Max Allegri: al 6′ lo spagnolo si fa trovare in area di rigore e batte Skorupski. Nella ripresa è Cuadrado a raddoppiare: al 69′ il colombiano buca i rossoblu dal limite dell’area di rigore.

I bianconeri tornano alla vittoria dopo il pareggio con il Venezia e sale a 31 punti, scavalcando la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Dopo un ottimo inizio il Bologna incappa nella terza sconfitta consecutiva e scende a metà classifica.

L’attuale classifica di Serie A: Inter 43, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36, Roma, Juventus 31, Fiorentina 30, Lazio 28, Empoli 26, Bologna 24, Verona, Sassuolo 23, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia 12, Genoa, Cagliari 10, Salernitana 8.