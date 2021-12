La Juventus continua a sognare Vlahovic per l’estate. C’è l’ipotesi di una formula ‘alla Chiesa’

La Juventus non molla Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante della Fiorentina sarebbe ancora in cima alla lista dei desideri del club bianconero. Più per l’estate che per il mercato di gennaio: se il nove viola lasciasse Firenze a gennaio, le inglesi balzerebbero in pole. Se, invece, vorrà aspettare la fine della stagione, “a Torino potranno cominciare a sognare sul serio”.

E dato che secondo i media serbi Vlahovic vuole rimanere in Italia, alla Juventus ci sperano. Tanto più che tra gli intermediari bianconeri e l’entourage dell’ex Partizan si sarebbe già parlato di un contratto pluriennale con ingaggio in decisa impennata rispetto agli attuali 800mila euro netti percepiti a Firenze.

La Fiorentina, sempre stando a Tuttosport, chiede settanta milioni di euro: una cifra che il club viola, però, rischia di non incassare. Ma a quota sessanta, rateizzabili sul modello Chiesa, l’ipotesi di un accordo con la Juventus potrebbe decollare.