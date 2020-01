Una gentile concessione di Veretout decide la partita in favore della Juventus. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Il posticipo della Domenica sera vedeva in campo all’Olimpico Roma e Juventus. Nel primo tempo i bianconeri sono partiti forte andando in vantaggio con Demiral e raddoppiando poco dopo con Ronaldo, sugli sviluppo di un rigore provocato dall’ex viola Vereout che aveva perso un sanguinoso pallone dentro l’area. Nella ripresa la squadra di Sarri si è schiacciata un po’ troppo e alla fine la Roma ha accorciato le distanze grazie al rigore di Perotti. Gol che però non è bastato, visto che alla fine la Juventus ha vinto 2-1 laureandosi campione d’Italia.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 48, Inter 46, Lazio 42, Atalanta, Roma 35, Cagliari 29, Torino 27, Milan, Parma, Verona 25, Napoli, Udinese, Bologna 23, Fiorentina 21, Sassuolo, Sampdoria 19, Lecce 15, Brescia, Genoa 14, Spal 12.