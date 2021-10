La Juventus può puntare Vlahovic? Arrivabene: “Faremo scelte oculate. Non dimentichiamoci della situazione finanziaria”

Maurizio Arrivabene, nuovo amministratore delegato della Juventus, ha parlato in conferenza stampa. Nelle sue parole, tra le righe, si può estrapolare anche un riferimento alle voci di un possibile interesse dei bianconeri per Dusan Vlahovic: “Possibile un nuovo investimento alla De Ligt? L’operazione Cristiano Ronaldo ha portato benefici, dal punto di vista sportivo e dell’immagine non solo per la Juventus, ma anche per il calcio italiano. La sua presenza ha garantito un asset importante a tutto il sistema. Con la sua partenza si aprono altri scenari, è partito un grandissimo campione e la domanda è quali sono gli effetti sulla squadra? In sua assenza, c’è chi segna comunque e dovrebbe segnare comunque, vedi Benzema al Real Madrid“.

Arrivabene ha continuato: “La vera mancanza è la presa di responsabilità e su questo il mister sta lavorando, la squadra deve ricaricarsi questa responsabilità e lavorare di squadra. Sulle critiche al mercato, dico che ci si è dimenticato molto in fretta della situazione finanziaria: sono state fatte scelte oculate in estate e sarà così anche in futuro. Serve una crescita sostenibile, che vuol dire rendere i conti più efficienti e restare competitivi. Non è sempre facile questo bilanciamento ma è ciò che vogliamo fare, fermo restando che questo bilanciamento funziona dal momento in cui vinci”.