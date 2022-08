La Juventus verso il recupero di due pedine importanti in vista della partita contro la Fiorentina

Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha reso noto il rientro in gruppo durante l’allenamento odierno di due giocatori ai box per problemi fisici. “La squadra si è ritrovata al JTC al mattino – si legge nella nota sul sito bianconero – Esercitazioni tattiche di squadra per la fase difensiva prima e per la fase di costruzione della manovra poi, con, a concludere, esercitazioni tecniche di reparto per la finalizzazione sui cross. Hanno lavorato parzialmente con il gruppo Leonardo Bonucci, Nicolò Fagioli e Angel Di Maria“.

Il difensore italiano e l’attaccante argentino potrebbero dunque tornare a disposizione di Allegri in vista della trasferta a Firenze contro la Fiorentina in programma per il prossimo weekend.