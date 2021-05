La Lazio a Firenze senza un giocatore: ecco di chi si tratta

Mohamed Fares non ci sarà nel match contro la Fiorentina. L’esterno della Lazio, subentrato a Lulic a gara in corso contro il Genoa, era diffidato ed è stato ammonito. Per questo motivo, salterà la prossima partita dei biancocelesti, in programma sabato sera al Franchi alle 20:45 contro la squadra di Iachini.

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, però, ritroverà Francesco Acerbi, fermato anch’esso dal Giudice Sportivo e che ha scontato la giornata di squalifica nella partita di ieri contro la squadra di Ballardini.