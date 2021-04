La Lazio Primavera è la prima finalista di Coppa Italia. Battuto l’Hellas Verona ora aspetta la vincente di Fiorentina-Genoa

La Lazio Primavera è la prima finalista della Coppa Italia Primavera 2020-21. I biancocelesti hanno da poco battuto l’Hellas Verona (finalista sconfitta lo scorso anno dai viola) dopo i tempi supplementari in una bella partita finita 3-2. I gialloblù erano andati sul doppio vantaggio nel primo tempo con i gol di Cancellieri e Pierobon. Poi prima del fischio di fine primo tempo l’autorete di Calabrese che ha portato il punteggio sull’1-2. A portare la Lazio ai supplementari la rete di Moro nella ripresa, e nel primo tempo supplementare ancora Moro a segnare il 3-2 che ha regalato la finale alla Lazio. Biancocelesti in attesa di capire chi sarà l’altra finalista da Fiorentina-Genoa in campo ora al Bozzi (CLICCA QUI PER LA DIRETTA).