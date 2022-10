La Lazio sommerge di gol Dragowski e vola al secondo posto Guarda la CLASSIFICA FINALE di Serie A

Si è appena concluso l’anticipo delle ore 12:30 di oggi tra Lazio e Spezia. I biancocelesti vincono per 4-0 contro i liguri, con i gol di Zaccagni e Romagnoli nel primo tempo e la doppietta di Milinkovic-Savic nella ripresa. Da segnalare il rigore calciato alto da Immobile nei primi minuti di gara, e uno Spezia che combina ben poco in campo con l’ex portiere della Fiorentina Dragowski costretto a raccogliere il pallone quattro volte dalla porta.

Con questo risultato la squadra allenata da Sarri va a quota 17 in classifica, a meno tre dal Napoli primo, mentre quella guidata da Gotti resta a 8.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 20, Lazio, Atalanta, Milan 17, Roma 16, Udinese 16, Inter 12, Juventus 10, Torino 10, Sassuolo 9, Fiorentina 9, Spezia 8, Salernitana 7, Empoli 7, Bologna 6, Lecce 6, Verona 5, Monza 4, Sampdoria 2, Cremonese 2