La lezione di Aquilani a Chivu: chi voleva il rumeno al posto di Inzaghi adesso è costretto a ricredersi

Forse non c’era bisogno di una sconfitta per 4-2 (4-0 dopo 25 minuti), ma di sicuro la partita di oggi contro la Fiorentina ha fatto ricredere molto tifosi dell’Inter sul conto di Cristian Chivu. Il tecnico della Primavera nerazzurra – riporta calciomercato.com – era infatti uno dei nomi papabili per sostituire Simone Inzaghi in caso di esonero, visto che anche l’attuale allenatore della prima squadra non se la sta passando benissimo.

Una prospettiva inconcepibile però, dal momento che Chivu con la Primavera ha raccolto oggi la sesta partita consecutiva senza vittorie tra campionato e Coppa Italia (nerazzurri eliminati dalla Roma, che affronterà in finale proprio la Fiorentina). La squadra di Aquilani ha annientato l’Inter spedendola più vicina alla zona playout che alla zona playoff, e mettendo in forte discussione anche il suo allenatore Cristian Chivu.