La linea comunicativa di basso profilo scelta dalla Fiorentina

Come scrive il Corriere Fiorentino,rRispetto a un anno fa, quando, carico di entusiasmo, Rocco Commisso parlò di risorse economiche e grandi progetti, la Fiorentina sceglie una linea comunicativa di basso profilo. In realtà, precisa il quotidiano, non sono stati esclusi altri arrivi: in particolare un ritorno, gradito a buona parte della piazza: Borja Valero, che prenderà il posto di Benassi destinato al Verona. Lo spagnolo avrà un ruolo importante anche nello spogliatoio per aiutare i più giovani a crescere.

