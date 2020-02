La lunga attesa

La Fiorentina aspetta. Da mesi ormai.

La Fiorentina aspetta il suo mago ovvero quel Franck Ribery che prima ha accolto e poi ha pianto dopo il suo infortunio.

Infatti, con la rinascita Iachiniana, chissà cosa avrebbe potuto fare quel Franck Ribery che tanto aveva incantato il campionato italiano nella prima parte della stagione.

Prima l’infortunio contro il Lecce, poi l’intervento ed infine una riabilitazione che, piano piano, sta terminando.

Il francese, che oggi ha festeggiato su Instagram il compleanno del suo Bayern, corre e suda per tornare.

Ribery guarda i compagni da bordo campo e aspetta di poter tornare in campo con la maglia viola.

Uno come Ribery è mancato, specie in una stagione di alti e bassi come questa? Sí, per classe e qualità ma anche per un carattere ed un attaccamento unico.

Chissà se riusciremo a vederlo in campo, ma l’attesa è quasi finita.