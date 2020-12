“La maggior parte delle squadre di Serie A ha un attaccante più forte della Fiorentina. Cutrone a 20 milioni è un errore”

La firma de Il Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, è intervenuto a Lady Radio per commentare le vicende di casa Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: “Come vedo la sfida al Genoa? La speranza è che Pin sia al livello di Bonera (ha sostituito il positivo Pioli, ndr): ha sicuramente più preparazione. Vedo una partita strana, che ci riporta alla mente quel bruttissimo 0-0 all’ultima giornata di campionato. Uno dei punti più bassi della storia della Fiorentina. Ad inizio stagione vedevo la Viola all’ottavo posto come miglior traguardo, ma non la vedo certo così scarsa da occupare la quartultima posizione. Faccio lo stesso discorso per il Genoa, che ha avuto praticamente tutta la squadra positiva al Covid-19. Detto questo, la Fiorentina a livello tecnico è sicuramente più forte del Genoa. Nella testa della squadra c’è la nebbia, nelle gambe poca birra e poca energia. Le parole di Pradè? E’ un atto di onestà e visto il mondo in generale, va apprezzato moltissimo. E può rappresentare un punto di ripartenza. Queste disfunzionalità della Fiorentina erano state segnalate anche durante il mercato. Tre/quarti delle squadre di Serie A hanno un centravanti più forte della squadra di Prandelli: la Viola ha tre giovani di buon livello, però non sono pronti. I soldi della cessione di Chiesa vanno reinvestiti su un grande attaccante: Cutrone a 20 milioni di euro è un errore”.