La moviola dura: “Belotti-Milenkovic remake di Ibrahimovic-Lukaku: poca equità nella valutazione. L’attaccante del Torino stramazza al suolo…”

Analisi piuttosto dura quella del Corriere dello Sport-Stadio che all’interno della ‘moviola’, non si risparmia nei confronti di Andrea Belotti: “Il secondo tempo a Torino è incandescente (volano due rossi anche verso la panchina granata), dopo che inizialmente manca un’ammonizione a Lukic per la vistosa trattenuta su Castrovilli. Di Bello lascia correre – e dal Var tutto tace – anche quando Dragowski in uscita colpisce lo stesso Lukic: il rigore ci stava. Eccessivo il giallo a Lyanco, che salta su Vlahovic: una punizione sarebbe sufficiente. Fino all’intervallo la direzione arbitrale non convince. Giusto invece cancellare il gol a Vlahovic, in fuorigioco sull’invito di Ribery. Il remake dello scontro di martedì tra Ibrahimovic e Lukaku si vede nel testa contro testa Belotti-Milenkovic: l’attaccante del Torino stramazza a terra, probabilmente accentuando. Così l’arbitro manda fuori il difensore della Fiorentina, ammonendo il Gallo: poca equità nella valutazione dell’episodio”.

