Sulle pagine del QS de La Nazione, si apre a pagina 1 con il titolo: “Sogno Europa, carica Viola”. A pagina 2 in taglio alto: “Esame Sassuolo per sognare di più. Fiorentina, è una notte speciale”, di spalla: “E’ già febbre Juve. Centinaia di tifosi in coda per i biglietti”. A pagina 3: “Italiano non cade in trappola: ‘Ora non pensiamo alla Juve'”, in alto a destra il Viola Rock di Benedetto Ferrara: “La lezione di De Zerbi e quella di Terzani. Odiatori della guerra”.