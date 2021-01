La Nazione: Arlsan mossa dell’ultimo minuto e il Granada ha chiesto Callejon

La prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, è dedicata alla Fiorentina: “Vlahovic-FR7, attenti a noi due”. A pagina 3 si legge: “Viola a Torino, è duello anche tra bomber”. In taglio basso spazio al calciomercato: “Arlsan mossa dell’ultimo minuto e il Granada ha chiesto Callejon“. A pagina 4: “Prandelli non ha paura: Ma è una sfida salvezza”. E ancora: “Kokorin resta a casa e punta l’Inter“. A pagina 5: “Bonaventura non si tocca. C’è Caceres, out Venuti” e “Cesare a quota 100″.

