La Nazione: Brekalo sì, ma in figurina

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “La crisi viola in quattro foto”.

A pagina 4 l’analisi: “Crescita flop, solo passi indietro Quei quattro che non girano più”. Sottotitolo: “Jovic non è mai entrato nei meccanismi di gioco. Crollo Ikone dopo le buone gare prima della sosta. Dodo prigioniero dell’anonimato (e delle ingenuità). E Amrabat sembra l’ombra del gioiello dei Mondiali”.

A pagina 5 sul mercato: “Brekalo sì, in figurina Sanabria un obiettivo”. Sottotitolo: “Problemi sulle commissioni, quasi sfumato l’affare col croato Per la punta resistono i nomi del granata e di Borja Mayoral“. Di spalla infine: “Quarta in gruppo Dodo scalda i motori Castro ancora out”.