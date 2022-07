Il QS di oggi apre con: “Fiorentina, esame vero.” A pagina 4 c’è: “Viola, pomeriggio di Gala. Test vero contro i turchi”. In basso si legge: “Toh, chi si rivede: Sergio Oliveira (deprezzato)”. A pagina 5 altro titolo: “Schuurs, Bajrami e Drago: tutto in sette giorni”. In basso c’è: “Abbonati, raggiunta quota 19mila Ok la campagna «Viola Friends»”.