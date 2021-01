La Nazione: Fine dei giochi

In prima pagina della cronaca fiorentina: “Stadio Franchi, la fine dei giochi”. A pagina 2: “Lo stadio non si può abbattere. E’ arrivata la risposta del Ministero: ‘Lavori solo su curve e coperture’”. A pagina 3: “La delusione e il silenzio di Palazzo Vecchio” e “Commisso: ‘Sul Franchi partita chiusa’”. In apertura del QS: “I fenomeni al volante“. A pagina 4: “Viola a Napoli con tante incognite. La prima di Callejon da avversario”. In basso: “Lunch match, gioie e qualche dolore. Caccia alla prima doppietta stagionale”.