La Nazione: Fiorentina a colloquio con Fonseca e Heinze

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Rebus Italiano, brivido viola”. A pagina 6 si legge: “Giallo Italiano, occhio a Fonseca“. Sommario: “La trattativa con lo Spezia in stallo, l’affare è aperto ma la società viola riparla con l’ex Roma e Heinze“. In taglio basso: “Intensità e devozione: chi sgarra paga”. Occhiello: “Il metodo Italiano: il tecnico ha ottenuto due promozioni con Trapani e Spezia plasmando gruppi solidissimi”. A pagina 7: “Zappacosta, quanta concorrenza. E Perin è l’alternativa in porta”. Sulla destra: “Lirola a Marsiglia. Ipotesi prestito e obbligo di riscatto”. In taglio basso: “Rinnovo e offerte anche dall’estero. Drago, due rebus”.