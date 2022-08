La Nazione: Fiorentina ai ballottaggi

Si parla di Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del QS, l’inserto sportivo de La Nazione: “La Fiorentina ai ballottaggi”. Sommario: “Viola, la stagione del turnover. E con l’Empoli già si cambia”.

A pagina 4 si legge: “Verso il derby per crescere ancora. Ecco i difetti che vanno eliminati”. Sommario: “Due partite, due vittorie. Ma con lo stesso calo nel secondo tempo (e i cambi che non hanno inciso). L’aggressività è un marchio di fabbrica e deve essere sostenuto dalla maggiore qualità del centrocampo”.

A pagina 5: “Domani tocca già al derby. Frullatore viola, si cambia”. Sommario: “Igor ancora a riposo, previste novità di formazione per la sfida di Empoli. In porta dovrebbe tornare Gollini, ballottaggio in avanti fra Jovic e Cabral”.

A pagina 6: “Bajrami, blitz lunedì La formula per Barak Kokcu ‘snobba’ i viola”. Sommario: “Le trattative per assicurarsi una mezzala che abbia (tanta) qualità Il centrocampista turco: «La Fiorentina non è un’opzione per me»”.