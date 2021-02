La Nazione: “Fiorentina due allarmi. Emergenza a centrocampo, Pulgar e la lunga risalita post Covid

In prima pagina de La Nazione: “Fiorentina, due allarmi“. A pagina 4: “Fiorentina, allarme centrocampo: Amrabat out e poche alternative”. A pagina 5: “Forza Pulgar, la lunga risalita dopo il Covid”. Di spalla la Primavera: “Oggi il derby contro l’Empoli, Aquilani punta su Munteanu”. In basso: “Fiorentina Femminile, a pranzo c’è il Napoli”.

0 0 vote Article Rating