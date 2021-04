La Nazione: Gattuso o idea a sorpresa?

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “La solitudine di Roi Ribery“. A pagina 4 si parla del futuro allenatore viola: “Gattuso o idea a sorpresa? Casting in panchina, si parte”. In taglio basso presenti approfondimenti su Gattuso, i fratelli Inzaghi, De Zerbi, Juric e il sogno Sarri. A pagina 5 leggiamo: “Presente e futuro, nostalgia FR7: “Difficile festeggiare senza famiglia”. Sottotitolo: “Il campione francese compie 38 anni e invia un toccante post ai propri cari rimasti in Germania. Le parole per la moglie e l’invito ai figli: “Prendetevi sempre cura di vostra madre, vi amerò per sempre”. In taglio basso: “Castro e Biraghi, (per ora) tutto ok”. Di spalla infine: “Percorso salvezza, aiuti dal calendario”.