La Nazione: Gollini il favorito, Nico e Niko buone notizie

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Bolgia Hearts serve il cuore”.

A pagina 4, apertura riservata a: “Missione Edimburgo, gara da duri “Lasceremo ogni energia in campo”. Sottotitolo: “Stadio sold out, il tecnico degli Hearts carica l’ambiente: “Giochiamo in casa e dobbiamo dare tutto” Dal portiere-icona Craig Gordon, al cannoniere Shankland: ecco chi sono gli avversari della Fiorentina”.

A pagina 5 c’è: “Nico e Niko, buone notizie Fuori gioco Sottil e Ikonè“. Sottotitolo: “Milenkovic pronto a riprendersi il posto in squadra insieme all’esterno argentino Per la porta il favorito è Gollini, ancora dei dubbi in attacco. Amrabat ci sarà”. Di spalla il commento: “Tecnica e indolenza Jovic, sprazzi di classe aspettando la scintilla”. In taglio basso infine: “I cori contro Rocco Commisso? Valgono una multa da 12mila euro”.