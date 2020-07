In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo questo titolo sul match di stasera dei viola: “Crash test salvezza”. A pagina 4 ritorna l’attenzione sulla sfida di Lecce: “La Fiorentina prova a mantenere le distanze”. A pagina 5 un focus sulla situazione della squadra: “Viola con i cerotti, sprint finale in apnea”. A pagina 6 la probabile formazione: “Castrovilli resta in dubbio. La settima di Ribery”.

