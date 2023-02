La Nazione: La grande beffa del tacchetto e il fuorigioco geografico

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “La grande beffa del tacchetto”.

A pagina 2 questo è il titolo sulla gara di ieri: “Il fuorigioco? Geografico…”. Sottotitolo: “La beffa della tecnologia: annullata una rete al 90’ E adesso la zona Europa si allontana sempre di più. Coraggio sì, niente gol E il Var punisce Castro”.

A pagina 3 le pagelle: “Terracciano è sempre reattivo Kouame-Ikoné non pungono mai”. E ancora: “Bonaventura fa la maratona e perde lucidità. Bene Ranieri, Dodo frenetico e impreciso. Castro, che rabbia”.

A pagina 4 ci sono le dichiarazioni: “Italiano, che amarezza “Noi sempre in gara Ma quel tacchetto…”. Ovvero: “Il tecnico sconsolato: “Perdiamo la partita solo per un un laccio. La sconfitta? Non possiamo concedere ripartenze su palla nostra”.

A pagina 5 infine troviamo: “Jovic e anche Cabral Le punte dove sono?”. Sottotitolo: “Il mal di gol e la scelta di non schierare nessuno dei due dall’inizio”.