La Nazione: La scelta De Rossi

Sulla prima pagina del QS de La Nazione, in taglio alto il titolo: “Spunta De Rossi come tecnico viola della prossima stagione”. A pagina 1: “Scelto De Rossi come tecnico”. A pagina 4: “Spunta De Rossi come tecnico del futuro”, in taglio basso: “Addio alla leggenda viola Magnini”. A pagina 5: “L’appello del DG Barone: ‘Restiamo tutti uniti”. In basso: “‘Patto con Ramadani’. I DV: ‘Noi corretti’”.

