La Nazione: La seconda vita del gioca-gioca

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Faro Vlahovic, punto pesante“. All’interno dell’inserto invece l’apertura è per: “Viola, pareggio benedetto. Ci pensa Dusan, Ribery follia da rosso”. A pagina 3 il commento: “La seconda vita (rassicurante) del gioca-gioca”. A pagina 4 le dichiarazioni: “Fiducia Iachini: “Ottima reazione, siamo cresciuti”. Infine a pagina 5 leggiamo: “Ribery, il genio e la follia. Franck chiede scusa a tutti”. Espulsione per il campione francese durante la gara contro il Genoa.